МИНСК, 9 янв — Sputnik. Самый возрастной игрок 13-го Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь представитель команды Германии 85-летний Эдуард Бшайд рассказал, что его основной задачей на льду является персональная игра против Александра Лукашенко, сообщает "Прессбол" .



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Рождественский турнир завершился в Минске 7 января. Финальная встреча Беларусь — Финляндия состоялась на большой арене "Чижовка-Арены". Победу в матче со счетом 7:3 праздновали хозяева льда .

"Когда наша сборная встречается с белорусской, моя задача — играть персонально против Лукашенко", — сказал Бшайд.

Он рассказал, что в его обязанности входит смотреть за главой государства и не дать ему забросить шайбу. "И знаешь, за все эти девять лет ваш президент ни разу не сумел отличиться, когда я был на льду", — уточнил Бшайд.

Правда, в этом году немцы и белорусы друг против друга на лед не выходили.

Вместе с тем немецкий хоккеист заметил, что соревнования в Минске всегда производят хорошее впечатление. Бшайд признался — на Рождественском турнире он в девятый раз. "Организация замечательная. И постоянно выхожу на лед, в каждой встрече. Правда, ненадолго — минуты на две или три. Помню, однажды в матче с финнами даже исполнял буллит. Так волновался — аж вспотел", — сказал он.

Белорусы в десятый раз стали победителями турнира. Команда президента Беларуси ранее побеждала на Рождественском международном турнире в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 годах. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).