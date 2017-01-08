﻿ Немецкий хоккеист рассказал о своей задаче играть против Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Немецкий хоккеист рассказал о своей задаче играть против Лукашенко

09.01.2017 18:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Самый возрастной игрок 13-го Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь представитель команды Германии 85-летний Эдуард Бшайд рассказал, что его основной задачей на льду является персональная игра против Александра Лукашенко, сообщает "Прессбол".

Немецкий хоккеист рассказал о своей задаче играть против Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Директор "Раубичей" стал лучшим нападающим Рождественского турнира

Рождественский турнир завершился в Минске 7 января. Финальная встреча Беларусь — Финляндия состоялась на большой арене "Чижовка-Арены". Победу в матче со счетом 7:3 праздновали хозяева льда.

"Когда наша сборная встречается с белорусской, моя задача — играть персонально против Лукашенко", — сказал Бшайд.

Он рассказал, что в его обязанности входит смотреть за главой государства и не дать ему забросить шайбу. "И знаешь, за все эти девять лет ваш президент ни разу не сумел отличиться, когда я был на льду", — уточнил Бшайд.

Правда, в этом году немцы и белорусы друг против друга на лед не выходили.

Вместе с тем немецкий хоккеист заметил, что соревнования в Минске всегда производят хорошее впечатление. Бшайд признался — на Рождественском турнире он в девятый раз. "Организация замечательная. И постоянно выхожу на лед, в каждой встрече. Правда, ненадолго — минуты на две или три. Помню, однажды в матче с финнами даже исполнял буллит. Так волновался — аж вспотел", — сказал он.

Белорусы в десятый раз стали победителями турнира. Команда президента Беларуси ранее побеждала на Рождественском международном турнире в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 годах. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель команды Германии уже в девятый раз принимал участие в Рождественском турнире; он заметил, что организация соревнований всегда на хорошем уровне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика