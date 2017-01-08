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USHL. Кульбаков занимает 3-е место по коэффициенту надежности в лиге

09.01.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь «Янгстауна» Иван Кульбаков занимает 3-е место по коэффициенту надежности в USHL.

В 24 матчах регулярного чемпионата Кульбаков пропустил 45 шайб – 1,93 гола за матч.

По проценту отраженных бросков Кульбаков на 7-м месте в лиге – 91,9.

После 31 матча «Янгстаун» занимает 5-е место в Восточной конференции из 9.

 
 
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Белорусский вратарь «Янгстауна» Иван Кульбаков занимает 3-е место по коэффициенту надежности в USHL.

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