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USHL. Кульбаков занимает 3-е место по коэффициенту надежности в лиге
09.01.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь «Янгстауна» Иван Кульбаков занимает 3-е место по коэффициенту надежности в USHL.
В 24 матчах регулярного чемпионата Кульбаков пропустил 45 шайб – 1,93 гола за матч.
По проценту отраженных бросков Кульбаков на 7-м месте в лиге – 91,9.
После 31 матча «Янгстаун» занимает 5-е место в Восточной конференции из 9.
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Белорусский вратарь «Янгстауна» Иван Кульбаков занимает 3-е место по коэффициенту надежности в USHL.
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