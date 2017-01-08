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Минское «Динамо» продлило контракт с Шестиловским, защитник отправится в аренду в «Городею»
09.01.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Семеном Шестиловским.
Сезон 2017 футболист проведет в аренде, в футбольном клубе «Городея». Арендное соглашение подразумевает возможность возврата Шестиловского в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Шестиловский провел 16 матчей за «Городею» в высшей лиге.
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Минское «Динамо» продлило контракт с защитником Семеном Шестиловским.
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