В нынешнем году запланировано появление нового маскота на домашних поединках и других мероприятиях БАТЭ.

Клуб приглашает всех заинтересованных лиц – и профессиональных иллюстраторов, дизайнеров, модельеров, и любителей – к участию в соответствующем конкурсе.

Каждая из работ должна включать следующие пункты:

1. Имя маскота.

2. Графическое изображение (в любом виде – от рисунка до 3D-модели).

3. Легенда (почему персонаж носит такое имя и должен стать новым маскотом «желто-синих»).

Герой может отображать историю БАТЭ и Борисова, иметь конкретного прототипа или быть на сто процентов выдуманным, сказочным, сообщает официальный сайт клуба.

Победитель, выбранный совместно руководством клуба и болельщиками, получит денежную премию 500 рублей.

Нынешний маскот клуба Батоша будет выполнять на стадионе другие функции, в основном аниматорские.

Подробная информация о конкурсе здесь .