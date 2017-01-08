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БАТЭ объявил конкурс по созданию нового маскота клуба

09.01.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В нынешнем году запланировано появление нового маскота на домашних поединках и других мероприятиях БАТЭ.

Клуб приглашает всех заинтересованных лиц – и профессиональных иллюстраторов, дизайнеров, модельеров, и любителей – к участию в соответствующем конкурсе.

Каждая из работ должна включать следующие пункты:

1. Имя маскота.

2. Графическое изображение (в любом виде – от рисунка до 3D-модели).

3. Легенда (почему персонаж носит такое имя и должен стать новым маскотом «желто-синих»).

Герой может отображать историю БАТЭ и Борисова, иметь конкретного прототипа или быть на сто процентов выдуманным, сказочным, сообщает официальный сайт клуба.

Победитель, выбранный совместно руководством клуба и болельщиками, получит денежную премию 500 рублей.

Нынешний маскот клуба Батоша будет выполнять на стадионе другие функции, в основном аниматорские.

Подробная информация о конкурсе здесь.

 
 
Ссылка на источник 42
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В нынешнем году запланировано появление нового маскота на домашних поединках и других мероприятиях БАТЭ.

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