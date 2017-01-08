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БАТЭ объявил конкурс по созданию нового маскота клуба
09.01.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В нынешнем году запланировано появление нового маскота на домашних поединках и других мероприятиях БАТЭ.
Клуб приглашает всех заинтересованных лиц – и профессиональных иллюстраторов, дизайнеров, модельеров, и любителей – к участию в соответствующем конкурсе.
Каждая из работ должна включать следующие пункты:
1. Имя маскота.
2. Графическое изображение (в любом виде – от рисунка до 3D-модели).
3. Легенда (почему персонаж носит такое имя и должен стать новым маскотом «желто-синих»).
Герой может отображать историю БАТЭ и Борисова, иметь конкретного прототипа или быть на сто процентов выдуманным, сказочным, сообщает официальный сайт клуба.
Победитель, выбранный совместно руководством клуба и болельщиками, получит денежную премию 500 рублей.
Нынешний маскот клуба Батоша будет выполнять на стадионе другие функции, в основном аниматорские.
Подробная информация о конкурсе
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В нынешнем году запланировано появление нового маскота на домашних поединках и других мероприятиях БАТЭ.
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