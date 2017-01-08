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Игроки «Шахтера» вышли из отпуска

09.01.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня команда «Шахтера» провела первую тренировку в сезоне. Она прошла на стадионе «Шахтер».

В Солигорске основной состав будет находиться до конца января. На февраль-начало марта запланированы два зарубежных сбора.

 
 
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Сегодня команда «Шахтера» провела первую тренировку в сезоне.

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