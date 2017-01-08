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Златан Ибрагимович выиграл суд против тренера

09.01.2017 19:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Шведский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выиграл суд у бывшего тренера национальной сборной по легкой атлетике Ульфа Карлссона, обвинявшего форварда в употреблении допинга, сообщает L'Equipe.

В апреле прошлого года специалист выступил с заявлением, что Ибрагимович употребляет стероиды. По словам Карлсона, будучи игроков итальянского "Ювентуса" швед за полгода увеличил мышечную массу на десять килограммов. Тренер уверен, что подобный прогресс противоестественен. Вместе с тем он не привел никаких доказательств в поддержку своего утверждения, но отметил, что "читал о том, что в "Ювентусе" был доктор, который был приговорен к тюремному сроку за то, что давал игрокам допинг".

После заявлений Карлссона агент Ибрагимовича Мино Райола сообщил, что будет судиться с бывшим тренером сборной Швеции по легкой атлетике. По итогам судебного разбирательства окружной суд Вэрмланда признал Карлссона в распространении клеветы и оштрафовал его на 24 тысячи шведских крон (около 2500 евро).

"Несмотря на то, что высказывания Ульфа Карлссона не содержат прямых утверждений, что Златан Ибрагимович употреблял допинг, суд счел, что сделанное в определенном контексте заявление не могло пониматься иначе, как-то, что Ибрагимович употреблял допинг во время выступлений за "Ювентус", — приводит L'Equipe выдержку из решения суда.

Ибрагимович выступал в "Ювентусе" в 2004-2006 годах, дважды став чемпионом Италии (впоследствии туринский клуб был лишен титулов из-за скандала с договорными матчами).

В настоящее время 35-летний швед защищает цвета "МЮ". Форвард в текущем сезоне провел за клуб 26 матчей, в которых забил 18 голов.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший тренер сборной Швеции по легкой атлетике, обвинивший футболиста в применении допинга, должен заплатить штраф в размере 2,5 тысяч евро.

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