Как стало известно Tribuna.com, представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Последним местом работы 47-летнего Карпина было «Торпедо» Армавир (2015-16). До этого возглавлял «Мальорку» (2014-15), а также московский «Спартак» (2009-12, 2012-14).

Последним местом работы 57-летнего Шустера была «Малага» (2013-14), ранее специалист возглавлял «Бешикташ» (2010-11) и мадридский «Реал» (2007-08).

Ранее сообщалось о том, что в список кандидатов на пост наставника сборной Беларуси входит Леонид Кучук .

По словам первого зампреда Сергея Сафарьяна вопрос назначения нового главного тренера курирует лично председатель федерации Сергей Румас. Также Сафарьян отмечал , что в федерацию поступают звонки по главному тренеру сборной с Украины, России, дальнего зарубежья.