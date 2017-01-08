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Представители Карпина и Шустера предложили АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси

09.01.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Последним местом работы 47-летнего Карпина было «Торпедо» Армавир (2015-16). До этого возглавлял «Мальорку» (2014-15), а также московский «Спартак» (2009-12, 2012-14).

Последним местом работы 57-летнего Шустера была «Малага» (2013-14), ранее специалист возглавлял «Бешикташ» (2010-11) и мадридский «Реал» (2007-08).

Ранее сообщалось о том, что в список кандидатов на пост наставника сборной Беларуси входит Леонид Кучук.

По словам первого зампреда Сергея Сафарьяна вопрос назначения нового главного тренера курирует лично председатель федерации Сергей Румас. Также Сафарьян отмечал, что в федерацию поступают звонки по главному тренеру сборной с Украины, России, дальнего зарубежья.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

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