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Представители Карпина и Шустера предложили АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси
09.01.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.
Последним местом работы 47-летнего Карпина было «Торпедо» Армавир (2015-16). До этого возглавлял «Мальорку» (2014-15), а также московский «Спартак» (2009-12, 2012-14).
Последним местом работы 57-летнего Шустера была «Малага» (2013-14), ранее специалист возглавлял «Бешикташ» (2010-11) и мадридский «Реал» (2007-08).
Ранее сообщалось о том, что в список кандидатов на пост наставника сборной Беларуси
По словам первого зампреда Сергея Сафарьяна вопрос назначения нового главного тренера
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Представители Карпина и Шустера предложили АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси
Как стало известно Tribuna.com, представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.
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