Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о малом количестве профессиональных футболистов, родившихся в Борисове.

- Из вашей компании только ты заиграл на серьезном уровне?

– Еще Артур Левицкий. И Серый Гигевич из Борисова. А больше из моего поколения — вроде никого.

- Раньше на виду в высшей лиге были борисовчане Игорь Балин и уже покойный Анатолий Будаев. Из молодых сейчас играет Александр Павловец. Всего шестеро для 150-тысячного города — мизер…

– Это не мизер — это с ума сойти: такая команда, а для нее в городе нет футболистов. Мне сложно сказать, почему. Ясно, на детско-юношеском уровне должны работать квалифицированные тренеры. Но главное — дети сами должны гореть желанием заниматься. Знаю, многие сейчас силой толкают ребенка в спорт: иди-иди, ты должен! А он плачет — и идет на тренировки, как на мучение. Этого не понимаю: не хочет — не надо насильно никуда отправлять, – сказал Стасевич.