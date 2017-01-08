﻿ Вадим Сашурин: «Лядов и Дюжев? Взять и попросить из команды посреди сезона двух готовых спортсменов – абсурд какой-то». 21.by
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Вадим Сашурин: «Лядов и Дюжев? Взять и попросить из команды посреди сезона двух готовых спортсменов – абсурд какой-то»

09.01.2017 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший белорусский биатлонист, а нынче тренер по общефизической подготовке во Дворце тенниса Вадим Сашурин поделился мнением об отстранении Дмитрия Дюжева и Юрия Лядова от выступлений за сборную Беларуси.

«Не понимаю, как можно еще в первой половине сезона «выщелкнуть» из состава двух человек. Если что-то не получается, поменяйте тренировочную стратегию, переведите спортсменов во второй эшелон, пусть там доказывают. Чтобы довести биатлониста до уровня Кубка мира, где он мог бы сражаться хотя бы минимально, в него надо вкладывать деньги лет пятнадцать. А взять и попросить из команды посреди сезона двух готовых спортсменов — абсурд какой-то.

Если те, кто принимает решения, не могут наладить диалог, это не значит, что надо решать проблему кардинально. К чему столь резкие движения перед чемпионатом мира?» – сказал Сашурин.

 
 
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Бывший белорусский биатлонист, а нынче тренер по общефизической подготовке во Дворце тенниса Вадим Сашурин поделился мнением об отстранении Дмитрия Дюжева и Юрия...

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