Бывший белорусский биатлонист, а нынче тренер по общефизической подготовке во Дворце тенниса Вадим Сашурин поделился мнением об отстранении Дмитрия Дюжева и Юрия Лядова от выступлений за сборную Беларуси.

«Не понимаю, как можно еще в первой половине сезона «выщелкнуть» из состава двух человек. Если что-то не получается, поменяйте тренировочную стратегию, переведите спортсменов во второй эшелон, пусть там доказывают. Чтобы довести биатлониста до уровня Кубка мира, где он мог бы сражаться хотя бы минимально, в него надо вкладывать деньги лет пятнадцать. А взять и попросить из команды посреди сезона двух готовых спортсменов — абсурд какой-то.

Если те, кто принимает решения, не могут наладить диалог, это не значит, что надо решать проблему кардинально. К чему столь резкие движения перед чемпионатом мира?» – сказал Сашурин.