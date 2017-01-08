Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением о шансах минского «Динамо» попасть в плей-офф.

– Выиграло «Динамо» у СКА, но это ни о чем не говорит. Я всегда говорю, что хоккей в таких лигах как НХЛ и КХЛ начинается со старта плей-офф. А пока это просто распределение мест.

- Вы не однократно говорили, что «Динамо» не выйдет в плей-офф. Пока «Динамо» уверенно держится на 5-м месте. Изменили свою точку зрения?

– Я пока затрудняюсь сказать, выйдет «Динамо» в плей-офф или нет. Если по итогам регулярного чемпионата «Динамо» окажется в зоне плей-офф, я признаю, что ошибался. А пока все может случиться. После 6 побед подряд может случиться 12 поражений. В последних сезонах состав участников КХЛ подровнялся. Многие игроки, которые играют в командах КХЛ, несколько лет назад даже не проходили бы в состав любого клуба лиги, – сказал Грум-Гржимайло в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».