﻿ В сборную года по версии ФИФА попали 5 игроков «Реала» и 4 футболиста «Барселоны». 21.by
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В сборную года по версии ФИФА попали 5 игроков «Реала» и 4 футболиста «Барселоны»

09.01.2017 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФИФА объявила состав сборной прошедшего года. В нее попали 5 игроков «Реала», 4 футболиста «Барселоны» и по одному игроку из «Ювентуса» и «Баварии».

Сборная года по версии ФИФА: Нойер («Бавария», Германия), Даниэл Алвес («Ювентус», Италия), Пике, Иньеста, Месси, Суарес (все – «Барселона», Испания), Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Роналду (все – «Реал», Испания).

За сборную года по версии ФИФА голосовали 26516 профессиональных футболистов со всего мира.

 
 
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