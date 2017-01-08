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Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА
09.01.2017 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
На церемонии награждения в Цюрихе португальцу был вручен приз The Best. Другими номинантами на эту награду были нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.
Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.
С этого года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз.
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Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
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