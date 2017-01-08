Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло считает, что минскому «Динамо» не следовало расторгать контракты с защитниками Ником Бэйленом и Лукашем Крайчеком.

«Крайчек и Бэйлен являлись ведущими защитниками команды. С ними до конца сезона расторгать контракт нельзя было.

Потери ли это для минского «Динамо»? Да», – сказал Грум-Гржимайло в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».