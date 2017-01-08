﻿ Андрей Грум-Гржимайло: «Крайчек и Бэйлен являлись ведущими защитниками «Динамо». С ними до конца сезона расторгать контракт нельзя было». 21.by
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Андрей Грум-Гржимайло: «Крайчек и Бэйлен являлись ведущими защитниками «Динамо». С ними до конца сезона расторгать контракт нельзя было»

09.01.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло считает, что минскому «Динамо» не следовало расторгать контракты с защитниками Ником Бэйленом и Лукашем Крайчеком.

«Крайчек и Бэйлен являлись ведущими защитниками команды. С ними до конца сезона расторгать контракт нельзя было.

Потери ли это для минского «Динамо»? Да», – сказал Грум-Гржимайло в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло считает, что минскому «Динамо» не следовало расторгать контракты с защитниками Ником Бэйленом и Лукашем Крайчеком.

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