Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич отметил, что некоторые болельщики перестали посещать домашние матчи команды, после того, как БАТЭ не попал в осеннюю стадию Лиги чемпионов.

- Как и для вас, ударом для болельщиков был невыход в группу Лиги чемпионов. Как доживали без нее год — трудно, скучно, грустно?

– Ох, это только малая часть слов, которые можно подобрать… Раньше только мечтал о группе. Но после того, как сыграешь в ней, хочется еще и еще. Осенью мне не было скучно в нашем чемпионате, но Лига дает такие эмоции… Не знаю, с чем их сравнить. Матчи подобного накала на групповом этапе придают уверенности, даже если терпишь поражения, но видишь, что можешь на равных тягаться с топ-клубами и топ-футболистами…Грустно без нее. А больше всего потому, что из-за этого упала посещаемость домашних встреч БАТЭ в высшей лиге.

- Думаешь, это связано?

– На сто процентов. Но, кстати, это неправильно — отворачиваться от команды в трудные минуты. Ее всегда нужно поддерживать. После неудачи в еврокубках все мы были расстроены, и в таких случаях помощь трибун нужна вдвойне. А когда выходишь на поле и видишь, что зрителей становится меньше, это может угнетать футболиста еще больше... Всегда искренне благодарен тем, кто переживает за нас при любых обстоятельствах. Да и недоброжелателям БАТЭ тоже спасибо — они делают нас сильнее, – сказал Стасевич.