Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков считает, что минское «Динамо» выйдет в плей-офф КХЛ.

– Учитывая, что у «Динамо» 77 очков, а средний проходной балл – 75, можно сделать вывод, что минчане попадут в плей-офф.

- Можно ли сказать, что «Динамо» уже выбирает соперника по плей-офф?

– Нет. Во-первых, это глупое занятие, им почти никто не занимается. Давно подмечено, что за такой подбор судьба наказывает. Во-вторых, еще слишком много матчей, чтобы каким-то подбором заниматься.

Думаю, установка следующая: остаться как минимум на 4-й позиции, чтобы иметь преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, – сказал Федоренков в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».