﻿ Станислав Драгун: «Под руководством Кондратьева мне работалось намного комфортнее, чем с Хацкевичем». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Станислав Драгун: «Под руководством Кондратьева мне работалось намного комфортнее, чем с Хацкевичем»

09.01.2017 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский полузащитник Станислав Драгун признался, что работать под руководством Георгия Кондратьева ему было комфортнее, чем под руководством Александра Хацкевича.

«Когда тренера увольняют, это означает, что нет результата, а это всегда плохо. Я тоже являлся частичкой команды. Кто-то за это должен ответить. Под руководством Георгия Кондратьева мне работалось намного комфортнее», – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Станислав Драгун признался, что работать под руководством Георгия Кондратьева ему было комфортнее, чем под руководством Александра...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Станислав Драгун: «Книга «Чернобыльская молитва» Алексиевич дается мне с большим трудом. Чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика