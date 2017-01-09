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Станислав Драгун: «Под руководством Кондратьева мне работалось намного комфортнее, чем с Хацкевичем»
09.01.2017 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Станислав Драгун признался, что работать под руководством Георгия Кондратьева ему было комфортнее, чем под руководством Александра Хацкевича.
«Когда тренера увольняют, это означает, что нет результата, а это всегда плохо. Я тоже являлся частичкой команды. Кто-то за это должен ответить. Под руководством Георгия Кондратьева мне работалось намного комфортнее», – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Станислав Драгун: «Под руководством Кондратьева мне работалось намного комфортнее, чем с Хацкевичем»
Белорусский полузащитник Станислав Драгун признался, что работать под руководством Георгия Кондратьева ему было комфортнее, чем под руководством Александра...
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