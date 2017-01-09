Белорусский полузащитник Станислав Драгун признался, что работать под руководством Георгия Кондратьева ему было комфортнее, чем под руководством Александра Хацкевича.

«Когда тренера увольняют, это означает, что нет результата, а это всегда плохо. Я тоже являлся частичкой команды. Кто-то за это должен ответить. Под руководством Георгия Кондратьева мне работалось намного комфортнее», – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».