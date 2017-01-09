﻿ Станислав Драгун: «Книга «Чернобыльская молитва» Алексиевич дается мне с большим трудом. Чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Станислав Драгун: «Книга «Чернобыльская молитва» Алексиевич дается мне с большим трудом. Чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь»

09.01.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский полузащитник Станислав Драгун рассказал о предпочтениях в литературе.

«Книга, которую сейчас читаю, дается  мне с большим трудом. Это «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич. Пока книги я пока осилил. Такие истории рассказываются, что берут за душу, чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь, – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
3 февраля в суде Первомайского района начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению фанатов «Партизана», которые в июле 2014 года распылили слезоточивый газ в троллейбусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика