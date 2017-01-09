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Станислав Драгун: «Книга «Чернобыльская молитва» Алексиевич дается мне с большим трудом. Чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь»
09.01.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Станислав Драгун рассказал о предпочтениях в литературе.
«Книга, которую сейчас читаю, дается мне с большим трудом. Это «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич. Пока книги я пока осилил. Такие истории рассказываются, что берут за душу, чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь, – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Станислав Драгун: «Книга «Чернобыльская молитва» Алексиевич дается мне с большим трудом. Чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь»
Белорусский полузащитник Станислав Драгун рассказал о предпочтениях в литературе.
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