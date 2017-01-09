Белорусский полузащитник Станислав Драгун рассказал о предпочтениях в литературе.

«Книга, которую сейчас читаю, дается мне с большим трудом. Это «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич. Пока книги я пока осилил. Такие истории рассказываются, что берут за душу, чуть ли не слезы наворачиваются, когда читаешь, – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».