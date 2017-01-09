3 февраля 2017 года в суде Первомайского района Минска в открытом судебном заседании начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению фанатов, которые в июне 2014 года распылили слезоточивый газ в троллейбусе №3.

Фанаты ФК «Партизан» обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.193 УК - организация либо руководство политической партией, иным общественным объединением, религиозной организацией, не прошедшими в установленном порядке государственную регистрацию, деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами, или с причинением им телесных повреждений, или с иными посягательствами на права, свободы и законные интересы граждан, или с воспрепятствованием исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей, – наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.);

Ч. 2, 3 ст.339 УК - 2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), – наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

А также ч.3 ст.328 УК – незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Напомним, днем 29 июня недалеко от столичного торгового центра Maximus в районе Ангарской молодые люди на нескольких машинах блокировали движение троллейбуса №3. Разбив в нем стекла и повредив корпус, хулиганы распылили слезоточивый газ, после чего скрылись. Как сообщили в МВД, дебоширами оказались фанаты футбольного клуба «Партизан», который тогда выступал во второй лиге.

Причиной вандализма стала разборка с фанатами другого столичного клуба — «Торпедо», которые находились в салоне вместе с другими пассажирами.