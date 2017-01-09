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СМИ: ФИФА во вторник объявит о расширении количества участников ЧМ
09.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник, 10 января, объявит о расширении числа стран — участниц чемпионата мира с 32 до 48, сообщает
Проект будет ратифицирован на заседании Совета ФИФА в Цюрихе. Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года.
Весной этого года будет обсуждаться вопрос о количестве команд от каждого континента. По предварительному соглашению, от шести футбольных конфедераций количество квот будет выглядеть следующим образом:
Предполагается, что в финальной стадии турнира будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Таким образом, общее количество матчей мирового первенства вырастет до 80, а в плей-офф добавится стадия 1/16 финала. Длительность чемпионата мира не изменится и будет составлять около одного месяца.
В сентябре глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что поддерживает идею увеличения числа команд — участниц ЧМ до 40 сборных.
На ближайших двух чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — традиционно примут участие по 32 команды.
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