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СМИ: ФИФА во вторник объявит о расширении количества участников ЧМ

09.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник, 10 января, объявит о расширении числа стран участниц чемпионата мира с 32 до 48, сообщает Globo.

Проект будет ратифицирован на заседании Совета ФИФА в Цюрихе. Ожидается, что расширенный формат начнет действовать с турнира 2026 года.

Весной этого года будет обсуждаться вопрос о количестве команд от каждого континента. По предварительному соглашению, от шести футбольных конфедераций количество квот будет выглядеть следующим образом:

  • Европа: 16 квот 
  • Африка: 9,5 квот (будут играться стыковые матчи)
  • Азия: 8,5 квот
  • КОНМЕБОЛ: 6,5 квот
  • КОНКАКАФ: 6,5 квот
  • Океания: 1 квота

Предполагается, что в финальной стадии турнира будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Таким образом, общее количество матчей мирового первенства вырастет до 80, а в плей-офф добавится стадия 1/16 финала. Длительность чемпионата мира не изменится и будет составлять около одного месяца. 

В сентябре глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что поддерживает идею увеличения числа команд — участниц ЧМ до 40 сборных.

На ближайших двух чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — традиционно примут участие по 32 команды.

 
Теги: Минск
 
 
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