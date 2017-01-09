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АПОЭЛ расторг контракт с Брессаном
10.01.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кипрский АПОЭЛ объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником сборной Беларуси Ренаном Брессаном.
Напомним, Брессан перешел в АПОЭЛ летом 2016-го года. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 7 матчей в чемпионате Кипра, забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что Брессаном
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Кипрский АПОЭЛ объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником сборной Беларуси Ренаном Брессаном.
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