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АПОЭЛ расторг контракт с Брессаном

10.01.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кипрский АПОЭЛ объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником сборной Беларуси Ренаном Брессаном.

Напомним, Брессан перешел в АПОЭЛ летом 2016-го года. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 7 матчей в чемпионате Кипра, забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Брессаном интересуется португальский «Шавеш».

 
 
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Кипрский АПОЭЛ объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником сборной Беларуси Ренаном Брессаном.

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