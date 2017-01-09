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Лучший игрок года Роналду пришел на награждение с новой девушкой

10.01.2017 09:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), пришел на торжественную церемонию вручения награды с новой девушкой, сообщают информагентства.

Лучший игрок года Роналду пришел на награждение с новой девушкой
© AFP/ GERARD JULIEN
Роналду в четвертый раз выиграл "Золотой мяч"

Вручение премии состоялось накануне вечером в Цюрихе. По информации СМИ, Роналду получил 34,54% голосов, Лионель Месси ("Барселона") — 26,42%, Антуан Гризманн ("Атлетико") — 7,53%. В голосовании приняли участие тренеры, капитаны сборных, журналисты и болельщики, имевшие равные доли голосов — по 25%.

"2016 год — стал лучшим в моей карьере. У меня было много сомнений, но, в конце концов, трофеи говорят сами за себя. Я никогда не забуду этот год. Я очень счастлив", — сказал Роналду на церемонии.

На мероприятие Роналду пришел вместе со своим сыном и новой возлюбленной — Жорджиной Родригес. Сообщается, что ранее пару замечали вместе на улице, в ресторане и футбольном матче с участием "сливочных". Однако на светском мероприятии Роналду и Родригес вместе пришли впервые.

Интересно, что португалец в опросе ФИФА назвал своего одноклубника валлийца Гарета Бейла лучшим футболистом 2016 год. Кроме партнера по команде он включил в свою тройку также хорватского полузащитника Луку Модрича (2-е место) и испанского защитника Серхио Рамоса (3) — оба из "Реала".

Месси тремя лучшими футболистами года также назвал своих одноклубников: на первое место он поставил уругвайского форварда Луиса Суареса, на второе — бразильского нападающего Неймара, на третье — испанского полузащитника Андреса Иньесту.

С этого года, напомним, ФИФА вручает собственный приз, журнал France Football — "Золотой мяч".

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. В 2010 году ФИФА и France Football объявили об объединении наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА", но в сентябре 2016 года партнерство было прекращено и обладателя "Золотого мяча" вновь стали определять только на основании мнений спортивных журналистов.

Лучший тренер

Награду лучшему тренеру 2016 года в мужском футболе по версии ФИФА получил итальянец Клаудио Раньери, возглавляющий английский "Лестер Сити". Раньери, который с "Лестером" выиграл чемпионат Англии-2015/16, опередил в опросе француза Зинедина Зидана ("Реал") и португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии). Раньери получил 22,6% голосов, Зидан — 16,56%, Сантуш — 16,24%.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации...

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