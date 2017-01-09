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Анатолий Котов: «С удивлением встретили решение СAS о переносе даты вердикта по делу гребцов»

10.01.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь НОК Анатолий Котов прокомментировал решение CAS перенести дату вынесения вердикта по делу белорусских гребцов на более поздний срок.

– CAS в очередной раз отложил дату вынесения решения. Теперь – до 27 января. Об этом Лозанна оповестила 6 января в очередном официальном письме. Мы, разумеется, встретили его, мягко говоря, с удивлением. Считаем, что с 7 ноября прошло достаточно времени, чтобы разобраться во всех деталях процесса и прийти к объективному заключению.

– Какая мотивировка звучит в сообщении?

– Отсрочка предоставлена по просьбе арбитров. Соответственно идет ссылка на кодекс CAS о порядке разбирательств, где допускается возможность переноса оглашения вердикта. У меня в связи с этим лишнего беспокойства именно за исход дела нет. Разве только небольшая нервозность, поскольку хочется наконец поставить в истории точку, четко осознавая, в чью пользу она будет.

– Вы активно и открыто в отличие от стороны ответчиков заявляете об уверенности в положительном решении. Не боитесь, что такие действия сыграют злую шутку?

– Не думаю. Во-первых, ICF тоже дает комментарии в СМИ, хотя, вероятно, не столь часто. Во-вторых, НОК старается информировать общественность по малейшим поводам, потому что нам скрывать нечего. Что ж, ничего не остается, как просто ждать еще три недели. А там, кстати, 27-го числа придет время рассмотрения дела Белорусского тяжелоатлетического союза, – сказал Котов.

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Генеральный секретарь НОК Анатолий Котов прокомментировал решение CAS перенести дату вынесения вердикта по делу белорусских гребцов на более поздний срок.

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