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НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» уступил «Оклахома-Сити», «Новый Орлеан» на выезде победил «Нью-Йорк» и другие результаты
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В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет «Оклахома-Сити», «Нью-Йорк» – «Новый Орлеан».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
10 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Дженнингс (20),
Энтони (18),
Порзингис (9),
Ли (5),
Ноа (4 + 10 подборов) старт;
Холидэй (9),
Томас (9),
Вуячич (8),
Бэйкер (6 + 7 подборов),
Эрнангомес (6),
О’Куинн (2),
Ндур (0).
- Новый Орлеан
-
Дэвис (40 + 18 подборов),
Хилд (11),
Холидэй (9 + 7 передач),
Каннингем (9),
Хилл (2) старт;
Эванс (12),
Джонс (11),
Мур (8),
Гэллоуэй (5),
Мотеюнас (3),
Фрэйзер (0),
Диалло (0).
- Дата проведения
-
10 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Уэйд (22 + 6 передач),
Картер-Уильямс (15),
Гибсон (9 + 7 подборов),
Лопес (3),
Батлер (1 + 7 передач) старт;
Грант (11),
Фелисио (11 + 11 подборов),
Макдермотт (7),
Портис (7),
Кэнан (5),
Миротич (3),
Ципзер (0).
- Оклахома-Сити
-
Адамс (22),
Уэстбрук (21 + 9 подборов + 14 передач),
Оладипо (13),
Роберсон (8),
Сабонис (5) старт;
Кантер (20 + 11 подборов),
Абринес (7),
Грант (7),
Ловернь (6),
Пэйн (0).
- Дата проведения
-
10 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (34 + 11 подборов),
Рубио (13 + 15 передач + 5 перехватов),
Уиггинс (13),
Дженг (12),
ЛаВин (5) старт;
Мухаммад (11),
Джонс (7),
Данн (3),
Бьелица (3),
Олдрич (0).
- Даллас
-
Барнс (30),
Новицки (26),
Уильямс (11 + 7 передач),
Мэттьюз (2),
Богут (2) старт;
Сет Карри (8),
Харрис (4),
Финни-Смит (3),
Андерсон (2),
Пауэлл (2),
Межри (2),
Бареа (0).
Таблица НБА
Статистика НБА
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В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет «Оклахома-Сити», «Нью-Йорк» – «Новый Орлеан».
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