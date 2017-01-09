﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» уступил «Оклахома-Сити», «Новый Орлеан» на выезде победил «Нью-Йорк» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго» уступил «Оклахома-Сити», «Новый Орлеан» на выезде победил «Нью-Йорк» и другие результаты

10.01.2017 07:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет «Оклахома-Сити», «Нью-Йорк» – «Новый Орлеан».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Новый Орлеан 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)
Дата проведения
10 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Дженнингс (20), Энтони (18), Порзингис (9), Ли (5), Ноа (4 + 10 подборов)  старт; Холидэй (9), Томас (9), Вуячич (8), Бэйкер (6 + 7 подборов), Эрнангомес (6), О’Куинн (2), Ндур (0).
Новый Орлеан
Дэвис (40 + 18 подборов), Хилд (11), Холидэй (9 + 7 передач), Каннингем (9), Хилл (2)  старт; Эванс (12), Джонс (11), Мур (8), Гэллоуэй (5), Мотеюнас (3), Фрэйзер (0), Диалло (0).

 

Чикаго – Оклахома-Сити 94:109 (20:26, 26:35, 21:28, 27:20)
Дата проведения
10 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Уэйд (22 + 6 передач), Картер-Уильямс (15), Гибсон (9 + 7 подборов), Лопес (3), Батлер (1 + 7 передач)  старт; Грант (11), Фелисио (11 + 11 подборов), Макдермотт (7), Портис (7), Кэнан (5), Миротич (3), Ципзер (0).
Оклахома-Сити
Адамс (22), Уэстбрук (21 + 9 подборов + 14 передач), Оладипо (13), Роберсон (8), Сабонис (5)  старт; Кантер (20 + 11 подборов), Абринес (7), Грант (7), Ловернь (6), Пэйн (0).

 

Миннесота – Даллас 101:92 (33:19, 21:27, 23:24, 24:22)
Дата проведения
10 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (34 + 11 подборов), Рубио (13 + 15 передач + 5 перехватов), Уиггинс (13), Дженг (12), ЛаВин (5)  старт; Мухаммад (11), Джонс (7), Данн (3), Бьелица (3), Олдрич (0).
Даллас
Барнс (30), Новицки (26), Уильямс (11 + 7 передач), Мэттьюз (2), Богут (2)  старт; Сет Карри (8), Харрис (4), Финни-Смит (3), Андерсон (2), Пауэлл (2), Межри (2), Бареа (0).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет «Оклахома-Сити», «Нью-Йорк» – «Новый Орлеан».

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