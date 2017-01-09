Известны белорусский биатлонист Вадим Сашурин поделился мнением о возвращении Дарьи Домрачевой после полуторагодичного перерыва.

«За возвращением Домрачевой следил, но пока анализировать нечего. Она только начала выступать и нет особого смысла разбирать каждое ее движение.

Сейчас в Кубке мира у женщин есть четыре-пять человек, которые впечатляют скоростью. Уважение вызывают немки, они очень техничные, особенно Дальмайер. На стрельбе выделяется Коукалова, умеет откладывать выстрел. А вот Мякяряйнен, такое чувство, над стрельбой работает в два раза меньше, чем надскоростью. Маловероятно, что в текущем сезоне Домрачева впишется в эту компанию. В следующем году будет сражаться на более высоком уровне. Одно «но» – после перерыва всегда всплывают подводные камни: то со скорострельностью не получается, то с точностью не так, как хотелось бы.

Определенное забывание происходит на уровне мелких ощущений, их надо освежить. Думаю, этот сезон она пройдет на уровне попаданий в первые 15-20 мест. Все же речь о победах и подиумах пока не идет. Сомневаюсь, что на чемпионате мира у нее есть медальные шансы. Я понимаю желание Даши не терять связь с высоким спортивным уровнем. Этим и можно объяснить ее быстрое возвращение. Чем больше пауза, тем сложнее снова стать в строй. Когда долго находишься в одной среде, знаешь, что делать и как, у тебя большой опыт и много знаний, тяжело отказаться от такого образа жизни. У меня тоже была мечта бегать до сорока лет. Это все хорошо, но надо найти силы уйти из спорта пораньше и успеть реализоваться где-то еще», – сказал Сашурин.

Вадим Сашурин: «Желаю Домрачевой новых успехов в спорте, но по-человечески не понимаю, как мать может оставить такого маленького ребенка на воспитание другим»