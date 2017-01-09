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Football.by: в ближайшее время Жук перейдет в БАТЭ
10.01.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
22-летний полузащитник мозырской «Славии» Владислав Жук в ближайшее время станет игроком БАТЭ.
В прошедшем сезоне Жук провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, футболист пропустил остаток сезона из-за службы в армии.
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22-летний полузащитник мозырской «Славии» Владислав Жук в ближайшее время станет игроком БАТЭ.
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