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"КамАЗ" Сотникова выиграл седьмой этап "Дакара", МАЗ Вязовича - пятый

10.01.2017 10:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Экипаж российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Дмитрия Сотникова выиграл в зачете грузовиков седьмой этап ралли "Дакар", который проходит в Южной Америке.

По информации официального сайта ралли-рейда, экипаж Сотникова преодолел сокращенный из-за погодных условий спецучасток за один час, 41 минуту и 35 секунд. Вторым, почти в трех минутах от победителя, на финиш приехал экипаж голландца Тони ван Генугтена на Iveco. Третьим финишировал Iveco португальца Федерико Виллагры.

"КамАЗ" Сотникова выиграл седьмой этап "Дакара", МАЗ Вязовича - пятый
© AP/ Juan Karita
Де Рой выиграл пятый этап "Дакара", МАЗы сократили отставание

Лучшим из экипажей белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто", выступающих в ралли, стал 511-й МАЗ под управлением Сергея Вязовича — он финишировал пятым. Алексей Вишневский завершил седьмой этап 16-м, Александр Василевский — 20-й.

В итоговом зачете лидирует голландец Жерар де Рой на IVECO, "КамАЗ" Сотникова занимает вторую строчку, на третьем месте еще один российский экипаж — Эдуарда Николаева. Лучшим из белорусских экипажей по-прежнему остается МАЗ с бортовым номером 522, которым управляет Александр Василевский — он занимает 11-ю строчку. Экипаж Вязовича отыграл одну позицию по сравнению с шестым этапом и теперь его камион — 16-й, Вишневский остался на 20-й позиции в итоговом зачете.

Зачет внедорожников возглавляет пилот команды Peugeot, француз Стефан Петерансель, выигравший седьмой этап. На второй позиции — еще один представитель французской команды, Себастьян Леб. Потеснив Сириля Депре, на третью строчку вырвался испанец Нани Рома на Mini. У мотоциклистов также не поменялся лидер — британец Сэм Сандерленд на KTM по-прежнему занимает первую строчку, в почти 18 минутах от него — чилиец Педро Куинтанилья (Husqvarna), третий — француз Адриан ван Бьюерен на Yamaha.

В зачете квадроциклов лидирует россиянин Сергей Карякин, чуть более пяти минут ему уступает француз Симон Витсе, третий — еще один гонщик из Франции — Аксель Дютри.

Восьмой этап ралли-рейда, который пройдет во вторник, переместит гонщиков из боливийского города Уюни в аргентинскую Сальту. Этап снова будет сокращен из-за непогоды: вместо 490-километрового спецучастка команды преодолеют лишь 174.

 
Теги: Минск
 
 
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В итоговом зачете МАЗы занимают 11, 16 и 20 позиции, лучшим из белорусских экипажей остается МАЗ под управлением Александра Василевского.

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