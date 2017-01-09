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Верховцов стал свободным агентом
10.01.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кельцкая «Корона» официально объявила, что предоставила статус свободного агента белорусскому защитнику Дмитрию Верховцову.
Напомним, в нынешнем сезоне Верховцов принял участие лишь в 6 матчах своей команды в рамках чемпионата Польши.
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Кельцкая «Корона» официально объявила, что предоставила статус свободного агента белорусскому защитнику Дмитрию Верховцову.
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