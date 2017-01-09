﻿ Верховцов стал свободным агентом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Верховцов стал свободным агентом

10.01.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кельцкая «Корона» официально объявила, что предоставила статус свободного агента белорусскому защитнику Дмитрию Верховцову.

Напомним, в нынешнем сезоне Верховцов принял участие лишь в 6 матчах своей команды в рамках чемпионата Польши.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кельцкая «Корона» официально объявила, что предоставила статус свободного агента белорусскому защитнику Дмитрию Верховцову.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
"КамАЗ" Сотникова выиграл седьмой этап "Дакара", МАЗ Вязовича - пятый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика