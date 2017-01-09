Белорусский полузащитник Станислав Драгун признался, что не собирается возвращаться в белорусский чемпионат.

«Закончился контракт с «Крыльями Советов», не нашли точек соприкосновения с руководством самарского клуба. Поступило предложение перейти в московское «Динамо». На тот момент это был середняк премьер-лиги. Плюс город Москва шикарен, клуб шикарен. А потом так случилось… Но сожалеть не о чем.

Много чего поменялось в клубе после вылета в ФНЛ. Стало немного труднее, меньше игрового времени. На мою позицию претендовало пять, сейчас четыре игрока. Тренеру приходится выбирать. К сожалению, выбор падает не на меня. Надо работать и доказывать, что я готов играть.

В Беларусь я пока не собираюсь, надеюсь, что в ближайшем будущем сюда ни в коем случае не вернусь.

Не хочу долго мучать футбол. Если закончу в 33-34, это будет нормально. А потом будет другая жизнь, в мире много прекрасного, чем можно заниматься», – сказал Драгун в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».