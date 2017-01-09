Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением об изменении атмосферы в команде.

– Покинувший Борисов Мозолевский сказал , что внутренняя обстановка в БАТЭ уже не та.

– В жизни все меняется. Раньше в БАТЭ были одни белорусы – понятно, им проще найти общие темы. Хотя сколько у нас иностранцев? Пять – и все говорят по-русски, общаются... Так что проблема не в легионерах. И сейчас у нас все дружны – и вроде все вместе. Но есть какие-то коалиции, группы по интересам... Хотя, наверное, так в любом коллективе: нельзя, чтобы у всех были одни и те же увлечения и жизненные цели – так очень скучно.

Да, по ощущениям, в БАТЭ что-то меняется. Но я не говорю, что кардинально и что это совсем уж плохо. Может, раньше в клубе все было душевнее, что ли? Хотя это тоже не всегда идет на пользу... Мне сложно ответить на вопрос. Но то, что обстановка меняется – точно, – сказал Стасевич.

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