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Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» примет «Халл»
10.01.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Халл», «Саутгемптон» – «Ливерпуль».
Кубок английской лиги
1/2 финала
Первые матчи
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В первых матчах 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Халл», «Саутгемптон» – «Ливерпуль».
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