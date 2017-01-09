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Юревич может завершить карьеру
10.01.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
37-летний защитник «Шахтера» Александр Юревич может завершит карьеру, сообщает «Прессбол».
Футболисту предложена работа в структуре клуба.
Напомним, Юревич является одним из рекордсменов по количеству матчей в чемпионате Беларуси.
Юревич выступал за «Обувщик», «Карпаты» и БАТЭ.
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37-летний защитник «Шахтера» Александр Юревич может завершит карьеру, сообщает «Прессбол».
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