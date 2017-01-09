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ФИФА объявила о расширении числа участников ЧМ до 48 команд
10.01.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА официально объявила о расширении числа участников чемпионатов мира, начиная с 2026 года.
Формат турнира будет следующий: 48 команд будут разделены на 16 групп по 3 команды.
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ФИФА официально объявила о расширении числа участников чемпионатов мира, начиная с 2026 года.
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