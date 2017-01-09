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Футбол: на ЧМ-2026 будут играть 48 команд

10.01.2017 13:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение расширить формат чемпионата мира с 32 до 48 сборных, начиная с турнира 2026 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц единогласно.

Сообщается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. О более подробной схеме проведения турнира по обновленной системе пока не сообщается.

Ранее появилась информация, что общее количество матчей мирового первенства вырастет до 80, а в плей-офф добавится стадия 1/16 финала. Вместе с тем продолжительность турнира не изменится и составит порядка месяца.

По данным СМИ, УЕФА при расширении числа участников ЧМ получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 — 13+1), Африка (CAF) — 9,5 (5), Азия (AFC) — 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) — 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) — 6,5 (3,5), Океания (OFC) — 1 (0,5).

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты уже отметили, что нововведение направлено против футбола и ничего хорошего игре номер один не принесет.

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