МИНСК, 10 янв — Sputnik. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение расширить формат чемпионата мира с 32 до 48 сборных, начиная с турнира 2026 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц единогласно.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.

Сообщается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. О более подробной схеме проведения турнира по обновленной системе пока не сообщается.

Ранее появилась информация, что общее количество матчей мирового первенства вырастет до 80 , а в плей-офф добавится стадия 1/16 финала. Вместе с тем продолжительность турнира не изменится и составит порядка месяца.

По данным СМИ, УЕФА при расширении числа участников ЧМ получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018 — 13+1), Африка (CAF) — 9,5 (5), Азия (AFC) — 8,5 (4,5), Южная Америка (КОНМЕБОЛ) — 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) — 6,5 (3,5), Океания (OFC) — 1 (0,5).