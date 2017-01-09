Как стало известно Tribuna.com, 11 января брестское «Динамо» объявит о подписании контракта с нигерийским футболистом, агентом которого является известный португальский агент Педру Мендеш.

Имя и амплуа футболиста держится в секрете и будет объявлено на официальной презентации, которая состоится завтра в 12 часов в минском офисе «Динамо».

О подписании будет объявлено на пресс-конфенеции, которая состоится завтра в 12 часов в минском офисе.

В ней примут участие пресс-атташе брестчан Ольга Хижинкова, футболист и агент Педру Мендеш.