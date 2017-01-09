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Завтра брестское «Динамо» объявит о подписании контракта с африканским легионером
10.01.2017 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, 11 января брестское «Динамо» объявит о подписании контракта с нигерийским футболистом, агентом которого является известный португальский агент Педру Мендеш.
Имя и амплуа футболиста держится в секрете и будет объявлено на официальной презентации, которая состоится завтра в 12 часов в минском офисе «Динамо».
О подписании будет объявлено на пресс-конфенеции, которая состоится завтра в 12 часов в минском офисе.
В ней примут участие пресс-атташе брестчан Ольга Хижинкова, футболист и агент Педру Мендеш.
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Как стало известно Tribuna.com, 11 января брестское «Динамо» объявит о подписании контракта с нигерийским футболистом, агентом которого является известный...
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