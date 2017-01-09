Стал известен выездной состав минского «Динамо» на ближайшие матчи против «Амура», ХК «Куньлунь» и «Адмирала».

Вратари – Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнев.

Защитники – Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко.

Нападающие – Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Фредрик Петтерссон, Аарон Палушай, Артур Гаврус, Сергей Костицын.

По-прежнему командированы в фарм-клуб «Динамо-Молодечно» вратарь Михаил Карнаухов, защитники Павел Казакевич, Дмитрий Знахаренко и Никита Мицкевич, нападающие Дмитрий Амброжейчик и Станислав Лопачук.

В списке травмированных находится нападающий Роб Клинкхаммер.

Отметим, что в состав вернулся форвард Сергей Костицын, который из-за травмы не играл с 17 ноября.

В ходе дальневосточного выезда «Динамо» сыграет: 12 января в Хабаровске с «Амуром» (начало матча в 12:30), 14 января в Пекине – «Куньлунь» (12:30), а 16 января во Владивостоке – «Адмирал» (12:30).