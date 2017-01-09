﻿ Луцевич пройдет просмотр в «Александрии». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Луцевич пройдет просмотр в «Александрии»

10.01.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский защитник Терентий Луцевич может перейти в «Александрию».

Футболист прибудет на турецкий сбор команды, после которого тренерский штаб примет окончательное решение по трансферу Луцевича.

Предыдущим клубом игрока был «Торпедо-БелАЗ».

В прошлом сезоне чемпионата Беларуси 25-летний Луцевич провел 29 матчей и забил 8 голов.

 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Терентий Луцевич может перейти в «Александрию».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Костицын и еще 25 хоккеистов вошли в выездной состав минского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика