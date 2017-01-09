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Луцевич пройдет просмотр в «Александрии»
10.01.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Терентий Луцевич может перейти в «Александрию».
Футболист прибудет на турецкий сбор команды, после которого тренерский штаб примет окончательное решение по трансферу Луцевича.
Предыдущим клубом игрока был «Торпедо-БелАЗ».
В прошлом сезоне чемпионата Беларуси 25-летний Луцевич провел 29 матчей и забил 8 голов.
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Белорусский защитник Терентий Луцевич может перейти в «Александрию».
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