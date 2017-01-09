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БГК стал единственным клубом, претендующим на звание «Лучшей команды 2016» в конкурсе «Триумф. Героям спорта»
10.01.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова включен в число на звание лучшей команды страны по итогам 2016 года в национальном конкурсе «Триумф. Героям спорта».
Отметим, что мешковцы стали единственным клубом Беларуси в игровых видах спорта, претендующим на звание лучшей команды.
Как сообщает сайт премии, лауреатом конкурса в номинации «Лучшая команда» признается команда спортсменов (спортсменок), выступающих в командных игровых видах спорта, либо в командных (групповых) видах программы по олимпийским видам спорта (экипажи, эстафеты, групповые упражнения и др.), которая добилась в 2015-2016 годах, по мнению жюри и участников предварительного голосования, наиболее высоких результатов на крупных международных соревнованиях.
Добавим, что в 2015-м году футбольный клуб БАТЭ выступал на групповой стадии Лиги чемпионов. Однако в сезоне-2016 борисовчан не пробились в групповую стадию еврокубков.
Главным достижением БГК им. А.П. Мешкова в минувшем сезоне организаторы «Триумфа» называют выход в 1/8 Лиги чемпионов. Напомним также, что среди завоеваний 2016 года в активе мешковцев значатся выигрыш чемпионата и Кубка Республики Беларусь по гандболу, а также выход в финал четырех интернациональной SEHA-Газпром-Лиги.
Среди номинантов: сборная Беларуси по хоккею, женская байдарка-четверка (гребля), команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях, женская сборная по биатлону, женская команда по стрельбе из лука, женская национальная команда по баскетболу, женская национальная команда по волейболу.
Отдать свой голос за любимую команду можно
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БГК стал единственным клубом, претендующим на звание «Лучшей команды 2016» в конкурсе «Триумф. Героям спорта»
Брестский гандбольный клуб имени А.П.
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