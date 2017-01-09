Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о трансферной политике клуба.

«Первое, что надо было укрепить – это защитные порядки. Лебедев, Алисейко, Борисов – это те, на кого мы рассчитываем. В защиту будут куплены еще ребята из Беларуси, о которых мы объявим позже.

Отдельных слов заслуживает вратарская линия. У нас есть два очень перспективных, разноплановых вратаря – Владислав Хвин и Владислав Кужаль, которые подходят под разные игры и задачи. Но мы ищем опытного основного вратаря. Нам отказали все те голкиперы в Беларуси, к которым мы обращались. Поведение некоторых мы откровенного говоря не поняли. Скорее всего, пожертвуем одной легионерской позицией ради иностранного вратаря.

В это трансферное окно акцент селекции сделан на игроков с паспортом Евросоюза, видом на жительство или паспортом страны, имеющей безвизовый режим с ЕС. Стараемся брать ребят, прошедших серьезные европейские футбольные школы. Тот же Чиди Осучукву, которого мы подписали, имеет вид на жительство в Евросоюзе, играл во второй команде «Браги» и недавно переведён в первый состав, откуда нам и удалось его выкупить. Особняком в этой политике стоит покупка Салива Бабаво. Он чистый африканец из Ганы, которому лишь 17 лет, и мы видим в нём огромный потенциал.

В развитие этой темы добавлю, что Бабаво, Федорцов и ещё несколько молодых приобретений – это наше будущее, будущее «Динамо-Брест».

Исходим из необходимости в двух полноценных составах, то есть по два человека на одну позицию. Например, Алисейко в пару к Иванову, Чиди – к Торресу.

В этом году мы много совещались, но решили придержать деньги на инфраструктуру и направить их на усиление основного состава и развитие академии. Естественно, после всех вложений нам нужен результат. Хотим попасть в Лигу Европы», – заявил Ковальчук.