﻿ Сергей Ковальчук: «Чиж, Герман, Торрес, Афоаква, Фамейе, Аврамия, Седько, Букаткин, Гаврилович, Побудей, Иванов – со всеми заключены новые трехлетние контракты». 21.by
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Сергей Ковальчук: «Чиж, Герман, Торрес, Афоаква, Фамейе, Аврамия, Седько, Букаткин, Гаврилович, Побудей, Иванов – со всеми заключены новые трехлетние контракты»

10.01.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук сообщил о продлении контрактов со многими игроками.

«С белорусами работать сложно. К нам в клуб пришли лишь те ребята, которые действительно хотели играть за «Динамо-Брест» с огромным желанием. Большинство отечественных игроков, равно как и их агенты, не вполне адекватно оценивают себя в плане запрашиваемых зарплат и прочих условий. Повторюсь, контракты с нами подписали лишь те, кто верит в нашу команду и всей душой переживает за итоговый результат.

Также, впервые за историю брестского футбола, мы не брали никого в аренду, а исключительно покупали игроков. Завершили процедуру выкупа Джоэля Фамейе, а Диксона купили еще раньше. К сожалению, не удалось сохранить Пашу Назаренко, который вернулся в минское «Динамо». Надеемся, что когда-нибудь он снова будет с нами. Здорово, что костяк команды сохранен.

Чиж, Герман, Торрес, Афоаква, Фамейе, Аврамия, Седько, Букаткин, Гаврилович, Побудей, Иванов – со всеми этими игроками заключены новые трехлетние контракты.

Отдельно о бывших футболистах «Динамо-Брест». Понятно, что многих хотелось бы снова увидеть в составе нашего клуба, возникают проблемы либо с возрастом, либо с запросами, либо с позицией, которая уже занята нашими ребятами», – сказал Ковальчук.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук сообщил о продлении контрактов со многими игроками.

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