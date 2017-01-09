Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов оценил силу команды.

— Ничего нового для себя не открыл. Пожелание и журналистам, и болельщикам: свыкнуться с фактом, что наша сборная сегодня — это совсем не та команда, которая пять раз кряду брала путевки на топ-турниры.

Идет смена поколений, в разгаре становление пополнившей состав молодежи. Она привыкает к коллективу, ищет в нем места и роли. И это, конечно, влияет на результат.

Потерпим так, как терпели в первые сезоны моей работы со сборной. Тогда Пуховскому и Шиловичу было по 22-23 года. И помню, как в первом для меня спарринге — в Голландии – ребята сделали восемнадцать потерь и заработали три красные карточки. Сейчас все похоже, – сказал Шевцов.