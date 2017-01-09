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Нигерийский полузащитник Осучукву подписал контракт с брестским «Динамо»
10.01.2017 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нигерийский полузащитник Чиди Осучукву подписал контракт с брестским «Динамо». Об этом сообщил спортивный директор клуба Сергей Ковальчук.
22-летний футболист выступал ранее за второй состав португальской «Браги». В нынешнем сезоне на его счет 9 игр. Подробную статистику смотрите
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Нигерийский полузащитник Чиди Осучукву подписал контракт с брестским «Динамо».
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