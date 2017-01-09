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Олег Караневский: «Приняли решение контракт с Григоровым не продлевать»
10.01.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Слуцка» Олег Караневский сообщил о расставании с главным тренером команды.
«Оказались в такой ситуации в середине сезона, что все толковые специалисты при деле, а «Слуцк» играл не очень хорошо. Встал вопрос, если прощаться с Григоровым, то кто пойдет вместо него. Команду без генерала не оставишь. Появилось предложение назначить Баса, который дал добро на это. Наверное, не стоит сейчас все это ворошить. Факт в том, что в итоге пошли навстречу игрокам, не продлили сотрудничество с Басом и оставили Григорова.
По завершении сезона приняли решение контракт с Григоровым не продлевать. Соглашение действует по 19 января. Он сейчас в отпуске, а потом покинет «Слуцк». Других вариантов сотрудничества с нами Григорову не предлагали», – сказал Караневский.
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Председатель «Слуцка» Олег Караневский сообщил о расставании с главным тренером команды.
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