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Александр Лухвич: «48 команд на ЧМ? Для сборной Беларуси появится отличная возможность попасть туда, а нам увидеть это еще при жизни»

10.01.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич прокомментировал решение расширить чемпионат мира до 48 команд.

- Сегодня ФИФА объявила о расширении участников финальной стадии чемпионата мира, начиная с 2026 года до 48 команд. Ваше отношение к этой реформе и возрастут ли шансы у сборной Беларуси попасть на топ-турнир мирового уровня.

– Лично мне старый формат больше нравился. Сколько теперь надо будет стадионов, чтобы провести все матчи? Не знаю, у какой одной страны будет столько арен. Или матчи будут проводить в нескольких странах? Пока вопросов больше чем ответов. А для сборной Беларуси наконец-то появится отличная возможность попасть на чемпионат мира, а нам всем увидеть это еще при жизни, – сказал Лухвич.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич прокомментировал решение расширить чемпионат мира до 48 команд.

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