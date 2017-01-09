Главный тренер дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич прокомментировал решение расширить чемпионат мира до 48 команд.

- Сегодня ФИФА объявила о расширении участников финальной стадии чемпионата мира, начиная с 2026 года до 48 команд. Ваше отношение к этой реформе и возрастут ли шансы у сборной Беларуси попасть на топ-турнир мирового уровня.

– Лично мне старый формат больше нравился. Сколько теперь надо будет стадионов, чтобы провести все матчи? Не знаю, у какой одной страны будет столько арен. Или матчи будут проводить в нескольких странах? Пока вопросов больше чем ответов. А для сборной Беларуси наконец-то появится отличная возможность попасть на чемпионат мира, а нам всем увидеть это еще при жизни, – сказал Лухвич.