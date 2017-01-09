Пост спортивного директора минского «Динамо» занял Андрей Лаврик.

Напомним, воспитанник футбольной школы минского «Динамо» Лаврик выступал за дублирующий состав клуба, впоследствии ставший клубом «Динамо-93» (1992-1995), а затем и за первую команду минского «Динамо» (1996-1997). Всего за «Динамо» футболист провел 165 матчей, в которых забил 13 мячей. В составе «Динамо» и «Динамо-93» Лаврик выиграл чемпионат Беларуси (1997), дважды стал серебряным (1993/94 и 1996) и трижды – бронзовым призером (1992/93, 1994/95, 1995).

Также Лаврик в 2015 году возглавлял фарм-клуб столичной команды «Береза-2010».



