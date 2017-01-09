Белорусский полузащитник Александр Глеб оценил уровень БАТЭ.

- Вторую половину прошлого сезона вы провели в ФК БАТЭ – клубе, в который возвращались наибольшее количество раз в карьере. Это потому, что вы начали в нем свою карьеру и это помогло вам вырасти как игроку?

– Да. У меня всегда были отличные отношения с руководством клуба, тренерским штабом, игроками. Я всех их отлично знаю, и они знают меня точно так же. Мне просто хотелось помочь попасть в групповую стадию Лиги чемпионов клубу, фактически давшему мне путевку в большой футбол. Поэтому и возвращался.

- 11 раз кряду БАТЭ становился чемпионом Беларуси. У какой команды из топ-чемпионатов из тех, за которые вы выступали, схожий с борисовчанами стиль игры?

– Сложный вопрос. Тем более в разных турнирах БАТЭ играет по-разному. В чемпионате Беларуси команда проповедует один стиль, на международной арене – другой. Точно могу сказать, что в меру возможностей БАТЭ старается брать лучшее от ведущих европейских клубов.

- Какой стиль игры в белорусской высшей лиге? Какой топ-чемпионат она напоминает?

– Думаю, чемпионат Беларуси не напоминает ни один из топ-чемпионатов. Футбол, проповедуемый в моей стране, не назовешь супертехничным, равно как и силовым. Что-то среднее между ними, – цитирует Глеба официальный сайт БАТЭ.