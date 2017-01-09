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Королек, Пуховский и еще 14 игроков попали в состав сборной Беларуси на чемпионат мира во Франции

10.01.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренерский штаб сборной Беларуси по гандболу назвал состав команды на чемпионат мира-2017.

Состав сборной Беларуси на мировое первенство выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Мацкевич (1991, Стяуа, Румыния), Вячеслав Солдатенко (1994, СКА-Минск);

Правые крайние: Максим Баранов (1988, Одорхей, Румыния), Денис Рутенко  (1986, БГК им.Мешкова);

Правые полусредние: Олег Астрашапкин (1992, Чурго, Венгрия), Сергей Шилович (1986, БГК им. Мешкова);

Разыгрывающие: Борис Пуховский (1987, Мотор, Украина), Александр Подшивалов (1996, СКА-Минск), Вадим Гайдученко (1995, СКА-Минск).

Левые крайние: Иван Бровко (1981, СКА-Минск), Андрей Юринок (1996,  БГК им.Мешкова) Титов Александр (1986, Риихимяки, Финляндия);

Левые полусредние:  Владислав Кулеш (1996), Алексей Шинкель (1994, оба СКА-Минск);

Линейные:  Вячеслав Шумак (1988, БГК им.Мешкова), Артем Королек (1996, Сэн-Рафаэль, Франция).

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 по 29 января во Франции.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси по гандболу назвал состав команды на чемпионат мира-2017.

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