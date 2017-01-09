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Ассоциация европейских клубов: «Изменения в структуре ЧМ имеют политическую, а не спортивную подоплеку»

10.01.2017 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ассоциация европейских клубов (ECA) прокомментировала решение ФИФА увеличить число участников чемпионата мира с 32 до 48 команд.

Новый формат будет действовать с ЧМ-2026. Согласно нововведению, участники будут разбиты на 16 групп по три команды.

«Мы не видим достоинств в изменении текущего формата с 32 командами, который доказал, что является совершенной формулой проведения турнира со всех точек зрения.

Также есть вопросы, которые связаны с  поспешностью такого важного решения по отношению к турниру, который состоится только через девять лет. Это решение было принято без соответствующего обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

Мы считаем, что это решение было принято на основании политической, а не спортивной подоплеки, под значительным политическим давлением. Все это вызывает сожаление», — отмечается в заявлении.

ECA намеренна подробно проанализировать нововведения в формате турнира и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании исполкома организации, запланированном на конец января.

 

 
 
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Ассоциация европейских клубов (ECA) прокомментировала решение ФИФА увеличить число участников чемпионата мира с 32 до 48 команд.

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