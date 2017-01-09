﻿ Мемориал Гранаткина. Сборная Беларуси (U-17) проиграла сверстникам из Индии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мемориал Гранаткина. Сборная Беларуси (U-17) проиграла сверстникам из Индии

10.01.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Мемориал Гранаткина

Санкт-Петербург

Беларусь (U-17) – Индия (U-17) – 0:1 (0:0)

10 января, 16.30

Голы: 0:1 – Комал (68).

Группа В: Россия – 3 очка (1 игра), Индия – 3 (2), Латвия – 1 (1), Беларусь – 1 (2).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мемориал Гранаткина Санкт-Петербург Беларусь (U-17) – Индия (U-17) – 0:1 (0:0) 10 января, 16.30 Голы: 0:1 – Комал (68).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Королек, Пуховский и еще 14 игроков попали в состав сборной Беларуси на чемпионат мира во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика