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Мемориал Гранаткина. Сборная Беларуси (U-17) проиграла сверстникам из Индии
10.01.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мемориал Гранаткина
Санкт-Петербург
Беларусь (U-17) – Индия (U-17) – 0:1 (0:0)
10 января, 16.30
Голы: 0:1 – Комал (68).
Группа В: Россия – 3 очка (1 игра), Индия – 3 (2), Латвия – 1 (1), Беларусь – 1 (2).
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Мемориал Гранаткина Санкт-Петербург Беларусь (U-17) – Индия (U-17) – 0:1 (0:0) 10 января, 16.30 Голы: 0:1 – Комал (68).
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