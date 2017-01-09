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Иньеста позвонил игрокам «Реала» и извинился за отсутствие футболистов «Барселоны» на церемонии ФИФА

10.01.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста лично принес извинения футболистам «Реала» в связи с тем, что он и его партнеры по команде проигнорировали вчерашнюю церемонию вручения приза лучшему футболисту года по версии ФИФА.

32-летний хавбек в телефонной беседе с игроками мадридского клуба объяснил, что решение не зависело от футболистов, у которых были иные мнения, чем у руководства.

Представители «Реала» в различных интервью выразили недовольство или пошутили относительно неявки игроков «Барселоны» в Цюрих. Остались недовольны подобным решением и в ФИФА.

Напомним, делегацию каталонцев на гала-вечере возглавлял президент Жозеп Бартомеу. Церемонию пропустили Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста и Жерар Пике.

Клуб объяснил, что это решение принято в связи с матчем Кубка Испании против «Атлетика» (11 января).

 

 
 
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Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста лично принес извинения футболистам «Реала» в связи с тем, что он и его партнеры по команде проигнорировали вчерашнюю церемонию...

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