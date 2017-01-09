Председатель «Слуцка» Олег Караневский подвел итоги сезона.

«Итоги сезона? Больше грусти, чем радости. Та задача, которая была поставлена перед командой – не выполнена. 12-е место – не мерило для нас. Перед командой стояла цель – восьмое место.

Прошлый сезон также оказался неудачным. Балансируем на грани вылета из высшей лиги. Приходилось принимать непопулярные меры и в адрес игроков, и в адрес тренерского штаба.

Если рассматривать начало нынешнего сезона, то качество игры было более-менее неплохим. Была надежда. После от матча к матчу ситуация стала ухудшаться. Да, где-то проигрывали минимально, но за такое ведь тоже дают ноль очков.

Тут комплекс причин. Это была первая предсезонка Григорова как главного тренера. Надеялись, что он молодой и быстро перестроится из игровой стези в тренерскую. По ходу сезона было видно, что ему сложно. Все, что недоработали в предсезонке, сказалось в итоге.

Были несколько матчей, не буду называть конкретно, когда команда стояла и не играла. Это камень в огород тренерского штаба. Наверное, не доработали. В том числе и в плане психологического настроя на соперника.

Уход Цветинского и Лошанкова? Не хочется об этом вспоминать. Понимаете, дыма без огня не бывает. Определенные действия игроков повлияли на наше решение.

Отдушиной стало сохранение прописки в высшей лиги. Приятно, что у нас развивается инфраструктура. Сделали многое по улучшению условия для дубля и молодежного состава. На 2017 год запланирована установка забора и трибун на стадионе для второй команды. Готовится проектная документация. Так же хотим подвести этот стадион под критерии, предъявляемые АБФФ, чтобы «Слуцк» мог проводить там ранние весенние и поздние осенние матчи, – рассказал Караневский.